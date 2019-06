Esprit'Libre à Rougnac - Témoignage de Raoul Emadac sur 3 mois dans le diocèse

Première partie :



L’association Esprit'Libre à Rougnac, dans le sud-Est de la Charente, est active depuis 2011. Elle propose des ateliers et des activités autour notamment de la culture et du patrimoine. Samedi, l’association porte, pour la 4ème année, la Fête de la Musique autour d’artistes charentais… et anglais…

Avec nous, Claude Richon, le président de l'association...





Deuxième partie :



Retour sur 3 mois de découverte d’une autre culture, d’autres repères d’Eglise également en Charente. Raoul Emadac vient de passer 3 mois dans le diocèse d’Angoulême. Ce Camerounais est en pleine phase de réflexion et de discernement sur son avenir et son engagement au sein de l’Église…