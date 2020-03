Et pas une ride! La cinquantaine épanouie le one woman show de Karine Reynouard

-la météorythme: un nouvel instrument de musique expliqué et joué par son inventeur: Charles Retailleau.

-"Et pas une ride" le one woman show de Karine Reynouard de la Compagnie du Fauteuil Rouge.

-Un spectacle avec des danses slaves de la Compagnie Korinshki pour financer l'irrigation d'une ferme au sud Soudan grâce au Rotary.