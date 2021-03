Et pour quelques BDs de plus

Deux One-Shot sont au programme cette semaine, avec tout d'abord une nouveauté et non des moindres : le retour de Chinaman par Serge Le Tendre et Olivier Taduc.

Le Réveil du tigre 120 pages parues aux éditions Dupuis dans la belle collection Aire Libre

Cet album signe le retour de Chinaman, ce héros atypique dans le paysage du western. Un album qui clôture une série débutée en 1997 et qui remet sur le devant de la scène, notre héros mal en point lorsque nous le retrouvons.

Un double retour, pour les auteurs et le personnage dont nous n'avions plus de nouvelles depuis 2007.

Un grand bravo aux artistes pour cette série qui méritait une vrai fin, c'est chose faite avec ce Réveil du tigre d'excellente facture.





Jusqu'au dernier Très bon western crépusculaire paru chez Grand Angle (Bamboo) fin 2019

Jérôme Felix, le scénariste, signe une histoire de vengeance pure où la noirceur répond au cynisme des personnages.

Le dessin de Paul Gastine est une pure merveille ! Une fine gâchette à suivre.

Et pour les amateurs de colts qui en redemandent, quelques BDs de plus à vous proposer : SYKES et TEXAS JACK de Dubois et Armand, dans la collection Signé du Lombard

Programmation musicale :

Prison Valley, Harold Martinez