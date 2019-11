Etre famille d'accueil solidiare - L'université catholique de l'Ouest à Niort

11h00-11h30

Les mineurs non accompagnés arrivent en Charente en provenance d’Afrique de l’Ouest. Ils fuient leurs pays pour des raisons politiques, économiques ou sociales et sont en recherche d’un avenir meilleur. Ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui cherche des lieux d'hébergement. Le conseil départemental a donc missionné l'UDAF de la Charente pour le développement d’un nouveau dispositif : l’accueil familial et solidaire.

Christine GRANET chef du service Action Famille de l’Union des associations familiale de la Charente et Lucie PAUL, accompagnatrice sociale à l’UDAF présentent ce dispositif. Emmanuelle CLAVURIER,famille d'acueil solidaire témoigne de cet accompagnement.



11h30-12h00

"L'Université Catholique de l'Ouest » doit ouvrira à Niort à la rentrée prochaine. Cette antenne de la « catho » l’institut catholique d’Angers hébergera trois licences : psychologie, information-communication, et gestion et éthique de l'entreprise.

Le directeur de ce projet et futur directeur de cette UCO est Thierry Chicote-Navas, invité de ce tour de table