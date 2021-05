"ÊTRE MÈRE, C´EST...", c'est le titre de l'ouvrage de Raphaëlle Simon publié aux éditions Salvator.

Être mère, c'est ... une expérience aussi banale qu'unique au monde, aussi charnelle que spirituelle. Réalité aux mille facettes, nimbée d'une joie mystérieuse, la maternité dévoile dans ce petit livre son visage le plus précieux.

De tout temps, les femmes ont donné la vie, mais plus quelque chose est évident, plus il est difficile de l'expliquer. La femme peut même être porteuse de vie quand elle n'a pas eu d'enfant. C'est encore une autre forme de fécondité.

Les lecteurs trouveront une expérience à partager en famille et entre mères.

La vie est un miracle permanent, et c'est aux mères de le révéler.

Raphaëlle Simon, mariée et mère de trois enfants, travaille depuis plus de vingt ans en presse écrite, web et radio. Elle est aujourd'hui journaliste indépendante, spécialisée dans les domaines famille, société et spiritualité.