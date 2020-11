Etty Hilesum

Martine Jacquemin

Après des études littéraires, passionnée de chant et de theatre, Martine Jacquemin initie et dirige pendant près de 30 ans des actions culturelles et artistiques au service du diocèse de Strasbourg.Aujourd'hui, entourée de comédiens, elle prete une voix aux textes qu'ellle aime pour partager une parole vivante, porteuse de sens avec tous.