Expédition dans le Grand Nord

Il n'y a pas de plus grands espaces. Ils sont flamboyants, envoûtants, glacants aussi. Le Grand Nord, les terres amérindiennes, l'Alaska constituent le décor des deux romans que Christophe Henning a sélectionnés cette semaine, "Loup et les hommes" (éd. Cherche Midi) d'Emmanuelle Pirotte et "Le Grand Nord-Ouest", d'Anne-Marie Garat (éd. Actes Sud).

"LOUP ET LES HOMMES" d'Emmanuelle Pirotte

Un voyage dans le temps à l'époque de la conquête du futur Canada et de la confrontation du royaume de France avec les peuples Hurons, Iroquois, Mohicans. C'est aussi une quête singulière pour les personnages, un fol espoir de retrouvailles après l'épreuve de la trahison. Mais comment faire face à l'hostilité de la nature et des hommes ?



"le grand Nord-Ouest" d'Anne-Marie Garat

Avec "Le Grand Nord Ouest", Anne-Marie Garat nous entraîne dans un road movie glacial et glaçant. Est-ce la conquête ou la fuite qui jette une mère et sa gamine de six ans dans cette expédition ? Et si les grands espaces menaient à l'immensité intérieure de chacun ?



LE CONSEIL LECTURE de Jean-Claude Raspiengeas

Jean-Claude Raspiengeas a sélectionné l'ouvrage de Javier Cercas, qui après "L'imposteur" (éd. Actes Sud, 2015), revient avec "Le Monarque des ombres".

Une émission diffusée en octobre 2018