Fables - La Fontaine

En 1668, Jean de La Fontaine publie son premier recueil de Fables. Tour à tour, les lions, les renards, les ours, les ânes, les cigales, les aigles ou les rats vont se mettre à vivre sous la plume du plus célèbre des fabulistes. Dans le Grenier du Libraire, Sylvain et Clémence racontent Les fables de Jean de La Fontaine