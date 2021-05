"Faire et refaire", Paul Andreu (Nadine Eghels)

Paul ANDREU n'était pas qu'architecte. Il était aussi écrivain et peintre. "Faire et refaire" aux éditions ALMA est un recueil de textes écrits dans le cadre de conférences et de communications données en France et à travers le monde de 1980 à peu avant sa mort en 2018. Un essai qui permet de mieux comprendre comment il concevait l'acte de créer, entre l'exigence de l'ingénieur et la vison de l'artiste.