Famille d'accueil solidaire - Mouvibus transport en porte à porte des PMR

11h00-11h30

Les mineurs, non accompagnés, qui arrivent en Charente en provenance d’Afrique de l’Ouest sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, pour ceux dont la minorité est reconnue. Mais le conseil départemental manque de lieu d’hébergement et cherche des familles d’accueil solidaire. Christine Granet chef du service Action Famille de l’Union des associations familiale de la Charente et Lucie Paul, accompagnatrice sociale à l’UDAF présentent ce dispositif.



11h30-12h00.

Joël Lachaud président de l’association Mouvibus et Jean-Claude Menard trésorier présentent le dispositif local d’accompagnement des personnes âgées, à mobilité réduite ou avec un handicap sur l’agglomération de Grand Angoulême. Un D.L.A réclamé par le département et l’agglomération pour poursuivre voir augmenter leurs subventions.