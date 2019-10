Feeling Harmonica - 3 lauréates des trophées d'Entreprendre au féminin Charente

Première partie :



L’association Feeling Harmonica cherche à mettre en valeur un instrument peu souvent à l'honneur. Depuis quelques années maintenant, elle propose des cours en Charente pour faire découvrir toute les possibilités offertes par l'harmonica.

Ged Furugawa, auteur-compositeur interprète et professeur au coeur de cette association, et Joseph Bluteau, un adhérent, partagent leur amour de l'instrument.





Deuxième partie :



Trois femmes, trois parcours, trois personnalités, trois implications dans la dynamique économique charentaise…

Rebecca Larapidie, Elodie Poisson et Sophie Violleau ont été récompensées la semaine dernière. Chacune dans une catégorie bien précise, elles ont remporté une Flamme d’or, Trophée porté par l’association Entreprendre au Féminin Charente. Aujourd’hui, dans cette émission, elles témoignent et échangent ensemble…