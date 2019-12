Feeling Harmonica - Pélerinage à Notre-Dame de Guadalupe

Première partie :



L’association Feeling Harmonica cherche à mettre en valeur un instrument peu souvent à l'honneur. Depuis quelques années maintenant, elle propose des cours en Charente pour faire découvrir toute les possibilités offertes par l'harmonica.

Ged Furugawa, auteur-compositeur interprète et professeur au coeur de cette association, et Joseph Bluteau, un adhérent, partagent leur amour de l'instrument.





Deuxième partie :



Tout récemment, un groupe d’une vingtaine de femmes et d’hommes a pris part à un pélerinage au Mexique. Au coeur de cette découverte sur place, le sanctuaire marial de Notre-Dame de Guadalupe autour de la figure de Juan Diego et des apparitions. Evidemment, ils ont pu apprécier aussi tout un contexte culturel dense, riche, dépaysant sur place.

Trois Charentaises sont avec nous pour partager sur ce pélerinage : Geneviève Verdier, Nicole Menier et Angéline Laballery.