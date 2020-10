FestiFastoche - Lutte contre les néonicotinoïdes

11h00-11h30

Le monde d’après s’est dessiné ce week-end durant le festival « festifastoche » à Angoulême. Le festival des alternatives se poursuit cette semaine pour montrer qu’un autre mode de consomation et de vie est possible. Blandine Delima et Julien Audebert administrateurs de la MPP, structure qui organise ce rendez-vous, en sont persuadés



A 11h30 -12h00

Les néonicotinoïdes en question. Interdits actuellement les néonicotinoïdes pourraient refaire leur apparition en agriculture. La question est débattue aujourd’hui à l’assemblée nationale. Jérémy Hamon agriculteur bio et Agnès Rousteau vigneronne bio à Bréville, portes parole de la confédération Paysanne, militent pour défendre l’agriculture paysanne sans pesticides, produits phytopharmaceutiques et autre néonicotinoïdes.