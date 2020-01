Festival BD 2020

Un Tour de Table forcément un peu spécial en lien direct avec le Festival international de la BD d’Angoulême… et aussi le festival de la BD chrétienne…

Nous sommes installés dans l’église Saint-Martial au coeur de l’événement… Au programme de cette émission, trois parties et donc trois séries d’invités…





Première partie :



Florent Jacques et MariaMaris sont auteurs de l’album "De Lys, d’Azur étoilé et d’un Coeur enflammé ! Une vie de Saint Philippe Néri", paru en autoédition.

Un album qui a obtenu cette année la Mention spéciale du jury du prix international de la BD Chrétienne.





Deuxième partie :



Alexandre Bohn, directeur du FRAC, Fonds régional d’art contemporain, Poitou-Charentes, et Jochen Gerner, auteur, expliquent la démarche de Plan A. Cette exposition est une rencontre entre une collection publique d’art contemporain et la vie d’une maison d’édition de bande dessinée à l'occasion des 30 ans de l'Association.





Troisième partie :



Tristan, Fred Médrano, deux auteurs, et Clotilde Rocher, chargée de communication pour la société Hahnemühle, éclairent sur la proposition Route 9ème art bis…Un show room qui prend place le temps du Festival à la mission locale du Grand Angoumois à Angoulême, tout proche du Champ de Mars,…

Au programme : expositions, rencontres, dédicaces et animations portées par des artistes et des auteurs confirmés et d’autres qui se lancent…

Derrière cette démarche de Route 9ème art bis, les Dauphins de la BD, une association qui existe depuis près de 30 ans…