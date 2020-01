Festival BD 2020

Un Tour de Table un peu spécial en lien direct avec le Festival international de la BD d’Angoulême en cette deuxième journée pleine de l'événement…

Nous sommes toujours installés dans l’église Saint-Martial… Au programme de cette émission, trois parties...



Première partie :



Le dessinateur, Christophe Simon, est tout particulièrement à l’honneur cette année dans le cadre de la BD chrétienne avec une exposition qui prolonge son travail sur l’album Kivu paru chez le Lombard. Le scénario a été porté par Jean Van Hamme et plonge dans la cruelle situation de la région du Kivu, en République démocratique du Congo. Le Kivu est situé à la frontière du Rwanda, sa population subit des violences de toutes sortes à cause des richesses de ses sols.





Deuxième partie :



Dominique Brechoteau, administrateur, et Etienne Recoules, trésorier de l'association du Festival International du FIBD, partagent avec nous autour du rôle de l'association, de sa présence et de ce qu'elle propose pendant le Festival avec son local "le 36" ouvert depuis le 10 janvier. Il est à la fois un lieu d'information, de rencontres, d'expositions...





Troisième partie :



Des étudiants du Lycée de l’image et du son d’Angoulême sont exposés au Pavillons des Jeunes talents pendant le Festival de la BD. Ils ont en effet participé à un projet en partenariat avec TOPO, magazine d'actualité en BD pour les moins de 20 ans, sur le thème du consentement.

Thibault Balahy, dessinateur, scénariste et enseignant au Lycée de l’image et du son d’Angoulême pour les étudiants en formation design et graphisme, nous éclaire sur cette expérience très formatrice.