Pour son 20ème anniversaire, le festival Bruxellons met les petits plats dans les grands en proposant l'événement culturel de l'été : la création d'une nouvelle version francophone du chef d'oeuvre My Fair Laidy de Alan J. Lerner et Frederick Loewe, d'après Pygmalion de Georges Bernard Shaw. On va évidemment découvrir ce spectacle avec l'organisateur du festival, Olivier Moerens, notre invité d'aujourd'hui.

Le festival Bruxellons, tout l'été au château du Karreveld à Molenbeek : du théâtre, des marionettes, de la magie, un tournoi de théâtre amateur... et bien sûr My Fair Lady.