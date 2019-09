Festival Champagne-Moovietown et Convention Croix-Rouge/France victimes

11h00-11h30

Une nouvelle association et un nouveau festival voient le jour en Charente-Limousine : Champagne-Moovietown. Un festival du film franco-britannique que Martin Auty et Fabrice Mignon souhaitent inscrire dans la durée, pour que l’entente cordiale entre les deux nations perdure.



11h30-12h00

Suite à l’orage de grêle ayant détruit toitures et habitations sur l’ensemble de la commune de Saint-Sornin et les communes avoisinantes la solidarité s’est mise en place. Suite à cette expérience les associations « Croix-Rouge » et « France Victime » de Charente ont signé une convention de partenariat. L’objectif pour Isabelle Decosterd, directrice de France Victime, et Bernard Povereau, président territorial de la Croix-Rouge, est d’être encore plus efficaces dans l’avenir.