Festival d'Anjou : comment s'organise l'édition 2021?

Ronan Pichavant, directeur du festival d'Anjou et des Hivernales fait avec nous le point sur l'année écoulée et les perspectives de l'édition 2021.

Autres sujets : patrimoine avec Dominique Latron et sa découverte des chapelles remarquables du secteur de Champtoceaux.

Enfin Cécile Adrien nous emmène à la découverte d'une oeuvre du 15ème àl 'histoire plutôt étonnante vous l'entendrez.