Festival du Film Court d'Angoulême - Jardin partagé à la Maison diocésaine

Première partie :



Ce week-end, des dizaines de réalisations de moins de 30 minutes seront à l’honneur… dans le cadre du Festival international du film court d'Angoulême. Derrière cet événement, une association qui mène un travail de sélection et de programmation… Tout au long de l’année, elle porte aussi des actions de sensibilisation autour du format court...

Adrien Havas et Flora Nicolas, directeur et programmatrice pour le Festival international du film court d’Angoulême, sont avec nous.





Deuxième partie :



Un projet aux multiples dimensions et valeurs est lancé à la Maison diocésaine...

Il s’agit d’une démarche de potager et de jardin partagé sur ce site au 226 rue de Bordeaux d’Angoulême. L’envie est d’ouvrir largement cet espace entre permaculture, espèces locales, plantes aromatiques… le tout dans une continuité de ce qui avait pu exister par le passé… Ce projet de jardin partagé à la maison diocésaine est aujourd’hui sélectionné dans le cadre du budget participatif du Département… L’enjeu est qu’il rassemble largement des votes pour pouvoir le développer...

Louisa Renaud et Marie-Bernard Vigier, deux des membres de l’équipe qui portent cette dynamique, sont nos invités.