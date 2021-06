Festival du triangle de la Polynésie - JPO CCI Charente Formation

Première partie :



L’association A Hi’o Mai porte le Festival du triangle de la Polynésie. L'événement s'ouvre aujourd’hui et se tient tout ce week-end au Plan d’eau de Saint-Yrieix. Un seul but : partager autour de la musique, de la danse, de la culture, des traditions des différentes îles...

Avec nous, Moena Agnie, la présidente et trois musiciens, Tea Paraurahi, Vero Rudolphe et Heivan Tiaihau.





Deuxième partie :



La formation est une dimension essentielle au coeur d’une Chambre de commerce et d’industrie…. c’est le cas aussi en Charente…

avec deux sites à Angoulême et Cognac. Deux journées portes ouvertes sont organisées la semaine prochaine pour approcher notamment les différentes formations sur place et permettre aux visiteurs d’un jour de se projeter dans la dynamique de l’alternance...

Bernard Dogneton, directeur de la CCI Charente formation, et Véronique Garcia, conseillère en apprentissage.