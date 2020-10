Festival en cage - L'atelier charentaises

11h00-11h30

Le « Festival en Cages » proposé par l’association CAJ du quartier Bel-Air-Grand-Font à Angoulême est un rendez-vous unique. Une cinquantaine d’artistes du spectacle, intervenants, danseurs, musiciens, plasticiens, conférenciers et dessinateurs investissent les cages d’escalier et espaces publics du quartier. L'enjeux est d’ouvrir la quartier et favoriser la mixité sociale par l’expression culturelle. Un festival auquel ce sont associés la cité de la bande dessinée, le grand Angoulême, la Nef et la scène nationale.





11h30-12h00

Olivier Rondineau petit-fils du fondateur de l’atelier Rondineau, l'un des ateliers emblématiques de charentaises est notre invité. Suite à la liquidation de "La Manufacture Charentaise" il est à la tête de « l’Atelier charentaises » à Rivière. Avec 14 collaborateurs il entend faire perdurer la tradition du cousu retourné, spécifique aux chaussons charentais en feutre.