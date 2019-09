Festivallée à Puymoyen - L'ouverture de la chasse et la gestion adaptative

11h00-11h30

L’association festivallée est une association culturelle qui anime la commune de Puymoyen en proposant tous les ans une programmation théâtrale et musicale variée. Bernard Gabet président de Festivallé et Nicole Gouneau secrétaire sont les invité de cette première partie de Tour de table.





A 11h30-12h00.

L’ouverture de la chasse c’était le 8 septembre dernier. Nous abordons dans ce magazine le permis de chasse à 0 euro, les quotas de tir et la nouveauté de l’année : « la chasse adaptative » avec Bruno Meunier président de la fédération départementale de chasse et de son nouveau directeur Cyril Moreau.