Florilège de livres poche à emmener dans sa valise !

Au bord de la plage, à l'ombre d'un arbre ou en balade, tout le monde aime lire au moins un livre en été ! Et cela tombe bien puisque Faustine et Fabienne vous propose justement un petit florilège de livres poche à emmener dans votre valise ! Des comédies romantiques, des romans historiques, des polars et des drames... Il y en a pour tous les goûts ! A découvrir dans votre rendez-vous "La Petite Librairie" !