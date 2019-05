Florilège de mai, cueillir la quintessence du printemps

De la fleur au poème, les glissements de tout temps sont subtils. Comme la muse qui, dans La Nuit de Mai de Musset, presse le poète d’obéir à l’élan créateur de la Nature, les fleurs surgies de tiges sèches se parent de vives couleurs, manifestant le lien de la beauté et de la fragilité ; le mois de mai hystérise les sens en donnant plus qu’aucun autre le sentiment d’urgence qui devrait nous habiter à tout moment, devant le caractère éphémère de ce qui nous entoure et de nous-mêmes.

De même que les fleurs poussent sur toutes sortes de sols , de même c’est sur le terreau personnel des poètes que les mots germent et s’assemblent pour former tantôt des jardins à la française, parfaitement agencés, tantôt des parcs à l’anglaise, savamment désordonnés, laissant cohabiter plantes sauvages et plantes policées, colorées des feux des souvenirs de joie ou de souffrance, d’angoisse ou d’espérance… Les lents hivers du noir oubli laissent germer de nouveaux langages.

Pour cette émission, nous rendrons visite aux poètes du Moyen âge et de la Renaissance qui, si proches de la nature, ont su se laisser inspirer par elle, avant de devenir à leur tour les inspirateurs des Modernes.