Focus sur le dessinateur Luigi Critone

Luigi Critone étudie l’Art à Rome avant de s’inscrire dans une école de Bande Dessinée à Florence. Il commence à travailler dans un studio d’illustration où il peut s’essayer sur différents styles : dessin publicitaire, historique, jeunesse,... Luigi y apprend beaucoup, mais son désir de faire de la Bande dessinée est plus fort. C’est en France qu’il va se lancer. Grâce à Angoulême, il fera des rencontres décisives avec des éditeurs, scénaristes, dessinateurs qui vont le guider et l’aider à améliorer son dessin et son découpage. Il présente ses projets à différentes maisons d’édition avant de travailler sur La Rose et la Croix qui lui sera proposée par Jarry et Richemond. Séduit par l’histoire, il accepte de suite et nous offre une illustration de qualité.

Il s'attaque ensuite à l'adaptation du roman de Jean Teulé, Je, François Villon, et la remarquée Aldobrando

