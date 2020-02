Forum des aidants à Cognac : une semaine avant

Aujourd’hui, une émission centrée sur le Forum des aidants qui est organisé mardi prochain à Cognac au centre des Congrès La Salamandre. Une journée qui doit permettre d’informer tous ceux qui accompagnent un proche en situation de handicap, de perte d’autonomie ou de maladie…





Première partie :



France Alzheimer Charente agit pour apporter aux familles une aide de proximité au quotidien. Elle a pour objectif de s’adapter au mieux aux problématiques différentes. Une nouvelle équipe locale est en place depuis octobre avec des projets…

Jocelyne Tarot, secrétaire générale de France Alzheimer Charente et Martine Lintingre, vice-présidente sont nos invitées.





Deuxième partie :



Ecouter et accompagner au mieux en proposant des solutions les plus personnalisées possibles…

Voilà l’enjeu des acteurs et structures qui sont rassemblés pour le Forum des aidants dans une semaine, mardi 11 février, à Cognac. Tous agissent au quotidien d’une manière ou d’une autre pour faciliter la vie des aidants et de leurs proches qui sont malades, âgées ou en situation de handicap...

parmi ces acteurs, deux structures sont avec nous aujourd’hui… La caisse de Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO avec Maryline Allano, déléguée d’action sociale, et Resanté Vous avec l’ergothérapeute Mélanie Schreiner…