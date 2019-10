Forum des associations d'Angoulême - L'accueil des étudiants internationaux

Première partie :



Nous ne mettons pas en avant une seule association, mais des dizaines aujourd'hui actives à Angoulême. Un 2ème forum des associations est organisé samedi à l’Espace Franquin… en même temps que se vivront les 4èmes assises des Villes Bienveillantes...

Danielle Chauvet, conseillère municipale chargée de la vie associative à Angoulême, évoque la dynamique associative de la ville.



Deuxième partie :



Les étudiants internationaux sont invités jeudi à l’Hôtel de ville d’Angoulême…

Une grande soirée pour les accueillir comme il se doit… et pour les aider à trouver leurs repères ici en Charente. Ces étudiants venus de plus ou moins loin pourront notamment être accompagnés par un parrain ou une marraine dans leur découverte de vie ici...

Avec nous, Mathieu Begaudeau, responsable du Centre Europe Direct des Charentes et deux étudiants de l’IUT d’Angouême, Ricardo venu du Mexique et Oleksiy, originaire d'Ukraine mais installé en France depuis 5 ans, sont nos invités.

un Tunisien

et un Ukrainien…