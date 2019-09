Une émission un peu spéciale aujourd’hui. Elle est en effet consacrée au Forum Sport Santé environnement de Grand Angoulême. Manifestation qui se déroule ce week-end, samedi et dimanche, à l’Espace Carat. Une 11ème édition qui devrait encore attirer des milliers de visiteurs prêts à s’essayer à des disciplines, à échanger avec des associations… avant peut-être d’en faire partie.

Cette année, les sports invités lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 sont tout particulièrement à l’honneur.

Pour parler de l’esprit de ce Forum Sport Santé et environnement, trois invités avec nous : Julien Bui-Xuan, responsable de la politique sportive pour Grand Angoulême, Vincent Scamps, chargé de mission éducation à l'environnement pour le service développement durable de Grand Angoulême et Rodolphe Giannotti, président du comité départemental de karaté.