France ADOT 16 - CITF 10 ans

Première partie :



Pour l'association France ADOT 16, un seul objectif : informer et sensibiliser sur le don d’organes et de tissus humains. Un sujet qui reste encore bien souvent tabou ou mal connu… et pourtant les attentes et les besoins sont réels...

Marie-Claire Paulet, présidente de France ADOT 16 et également présidente de la fédération des associations et Dominique Dutertre, vice-président sont nos invités.





Deuxième partie :



Des ambitions qui se renforcent à l’international, mais un ancrage qui reste bien charentais…

L’entreprise CITF comme Conception industrielle et technologies futures se développe depuis 10 ans maintenant à à côté de Rouillac et au-delà… Depuis ses débuts, elle s’est donnée pour mission de répondre aux besoins spécifiques de production et aux attentes du secteur de l’industrie et des PME. Progressivement, CITF s’est imposée dans le paysage de la conception industrielle. Pour fêter ses 10 ans, l’entreprise ouvre largement ses portes samedi...

Lisa Rebeyrol, responsable communication et marketing chez CITF, revient sur ce qui anime cette entreprise.