François Durpaire pour "Histoire mondiale du bonheur"

François Durpaire est docteur et agrégé d’Histoire, maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise, auteur d’une quinzaine d’ouvrages, consultant pour la radio et la télévision.

Il nous propose son Histoire mondiale du bonheur avec une soixantaine d'auteurs et de chercheurs aux éditions du Cherche-Midi.

Collection « Document » / 18€ - 464 pages (154x240)