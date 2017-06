François Jolivet, nouveau directeur de l'Epicerie Moderne

Il a dirigé pendant 7 ans les 4 Ecluses à Dunkerque et vient de rejoindre la salle feyzinoise, François Jolivet a choisi l'Epicerie Moderne pour son "dynamisme" et son projet "élégant et classieux". "De la programmation , aux projets d'actions culturelles en passant par la communication, c'est un projet très travaillé, très étudié et en même temps très accessible et généreux" explique le nouveau directeur.



"Je vais déjà essayer d'être à la hauteur!"

"Je ne suis pas dans une logique de transformation du projet et du lieu" souligne François Jolivet "Je me lance plutôt le défi de continuer de porter haut et fort le flambeau".