François Liberman 3/5

« J'ai quitté Rennes pour toujours. C'est une grande imprudence... J'avais là un avenir certain. J'étais sûr d'avoir de quoi vivre et d'avoir même une certaine existence honorable. Mais malheur à moi si je cherche à être à mon aise sur la terre, à vivre honoré et estimé... J'ai quitté Rennes. Je n'ai plus aucun homme ni aucune créature sur la terre en qui je puisse mettre ma confiance. Je n'ai rien, je ne sais ce que je deviendrai, comment je pourrai seulement vivre et exister, je mènerai une vie méprisable, oubliée, négligée, perdue pour le monde...

N'ayez ni crainte ni défiance, reconnaissez que je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que je n'ai plus que Dieu seul, avec Jésus et Marie. »