François Libermann - un chercheur de Dieu - 2/5

En 1841, François-Marie Paul Libermann (1802-1852), juif et fils du rabbin alsacien, converti au catholicisme, baptisé à 24 ans au lendemain d'une conversion fulgurante, fonde la Société du Saint-Cœur de Marie. L'objectif de cette Société missionnaire est d'apporter l’Évangile auprès des Noirs d'Afrique et auprès des esclaves devenus libres dans les Iles de Saint-Domingue (Haïti) et de Bourbon (La Réunion). Grand acteur de l'évangélisation de l'Afrique à travers la Congrégation du Saint-Esprit, qu'il a relancée en 1848, il ne s'y est pourtant jamais rendu.

Extrait :

« Me souvenant du Dieu de mes pères je me jetai à genoux et je le conjurai de m'éclairer sur la véritable religion. Je le priai, si la croyance des chrétiens était vraie, de me le faire connaître et, si elle est fausse, de m'en éloigner tout aussitôt. Le Seigneur qui est près de ceux qui l'invoquent du fond de leur cœur, exauça ma prière. Tout aussitôt je fus éclairé, et vis la vérité : la foi pénétra mon esprit et mon cœur. J'adhérai facilement et fermement à tout ce qui est raconté de la vie et de la mort de Jésus-Christ. »