François-Marie Paul Libermann - combattre le découragement pour faire avancer l'œuvre de Dieu - 4/5

En 1841, François-Marie Paul Libermann (1802-1852), juif et fils du rabbin alsacien, converti au catholicisme, baptisé à 24 ans au lendemain d'une conversion fulgurante, fonde la Société du Saint-Cœur de Marie. L'objectif de cette Société missionnaire est d'apporter l’Évangile auprès des Noirs d'Afrique et auprès des esclaves devenus libres dans les Iles de Saint-Domingue (Haïti) et de Bourbon (La Réunion). Grand acteur de l'évangélisation de l'Afrique à travers la Congrégation du Saint-Esprit, qu'il a relancée en 1848, il ne s'y est pourtant jamais rendu.

Extrait :

« Votre lettre m'annonce un grand abattement et des inquiétudes mortelles sur l'état de la Congrégation... Je vois dans vos paroles un glaive entre les mains de Dieu pour me déchirer l'âme. Dieu me charge et m'accable sous le poids de cette œuvre de douleur et de patience, et il veut encore que les plus forts qui valent mieux que moi, au lieu de soutenir ma faiblesse, me frappent. Que son saint Nom soit béni, pourvu que sa pauvre œuvre avance ! Et elle avance et elles avancera de plus en plus, je le vois bien. »