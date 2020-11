François-Marie Paul Libermann - faites vous noirs avec les noirs -1/5

En 1841, François-Marie Paul Libermann (1802-1852), juif et fils du rabbin alsacien, converti au catholicisme, baptisé à 24 ans au lendemain d'une conversion fulgurante, fonde la Société du Saint-Cœur de Marie. L'objectif de cette Société missionnaire est d'apporter l’Évangile auprès des Noirs d'Afrique et auprès des esclaves devenus libres dans les Iles de Saint-Domingue (Haïti) et de Bourbon (La Réunion). Grand acteur de l'évangélisation de l'Afrique à travers la Congrégation du Saint-Esprit, qu'il a relancée en 1848, il ne s'y est pourtant jamais rendu.

Extrait de la lettre du 2 novembre 1847 :

« Ne jugez pas au premier coup d'oeil ; ne jugez pas d'après ce que vous avez vu en Europe, d'après ce à quoi vous avez été habitués en Europe, dépouillez-vous de l'Europe, de ses mœurs, de son esprit ; faites-vous Noirs avec les Noirs pour les former comme ils le doivent être, non à la façon de l'Europe, mais laissez-leur ce qui leur est propre ; faites-vous à eux comme des serviteurs doivent se faire à leurs maîtres, aux usages, au genre et aux habitudes de leurs maîtres... C'est ce que saint Paul appelle se faire tout à tous, afin de les gagner tous à Jésus-Christ »