François-Marie Paul Libermann - vivre au jour le jour la sainteté dans les actes les plus simples de la vie - 5/5

extrait d'une lettre de mai 1851 adressée à un missionnaire de 25 ans :

« Ce peuple africain n'a pas besoin et ne sera pas converti par les efforts de missionnaires habiles et capables ; c'est la sainteté et le sacrifice de ses pères qui doivent le sauver... Soyez saint, engagez tous vos confrères à l'être, c'est de cela que dépend le salut des âmes misérable pour lesquelles vous souffrez, pour lesquelles vous vous immolez... Ah ! Que je voudrais que tous mes chers confrères sentent aussi vivement que je le sens, le besoin de sainteté dans un missionnaire d'Afrique. Soyez donc saint comme Jésus était saint, c'est le seul et unique moyen de racheter, de sanctifier les âmes. »