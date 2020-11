Franz Jägerstätter - De la naissance au mariage - 1/5

Franz Jägerstätter (trad. de l'allemand par Claire de Oliveira et Dieter Gosewinkel), Être catholique ou nazi : lettres d'un objecteur de conscience,

Je voudrais vous présenter une figure moderne nous donne à voir concrètement jusqu’où va l’objection de conscience. Récemment mise en lumière par le film de Terrence Malick, Franz Jägerstätter est un jeune père de famille autrichien qui lors de la seconde guerre mondiale refuse de prêter serment à Hitler. En effet, tous les hommes étaient mobilisés, et il le fut, comme les autres.

Franz Jägerstätter nait a Sankt Radegund, un village de 500 habitant en Autriche en 1907. Il naît de Rosalia Huber et Franz Bachmeier, paysans si pauvre qu’on ne peut les marier et il est ainsi élevé par sa grand-mère, Elisabeth. Rosalia sa mère, épouse Heinrich Jägerstätter qui deviendra son père adoptif. Franz grandit ainsi dans une relative sécurité alimentaire et deviens un jeune homme assez vif. Arrêté pour avoir participé à une rixe, il aime le débat. Cependant il participe volontiers à la dévotion populaire des processions de son village. Il a accès à la culture grâce à la bibliothèque de la paroisse. Il dira plus tard :

Bien que tout le monde ne manifeste pas le même enthousiasme pour la lecture, on peut au moins lire un peu pendant des longues soirées d’hiver, car un être humain qui ne lit rien du tout ne pourra jamais véritablement tenir debout tout sel, et sera souvent à la merci de l’opinion des autres. (lettre à Franz Huber).

Franz va faire une expérience en ville puis dans le milieu ouvrier et ainsi se confronter à diverses pensées et marnière de vivre ce qui l’enrichira beaucoup. Il a 26 ans et nait Hildegarde, petite fille qu’il a avec Theresia Auer. Les jeunes gens ne se marient pourtant pas, semble-t-il à cause du refus de la mère de Theresia entre autres. Cette petite fille élevée par cette grand-mère maternelle restera affectueusement présente dans la vie de Franz jusqu’à la fin. Avec Franziska, la femme que Franz épousera, ils proposeront d’élever Hildegarde, mais cela ne se fera pas.

Nous sommes dans un contexte qui voit, l’avènement proche de Hitler au pouvoir. La politique nazi est particulièrement orientée vers ces paysans leur promettant l’amélioration de leur situation. Politique qui arrivera jusqu’au vote de l’Anschluss, l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne Nazi.

Franz rencontre Franziska à l’occasion d’une fête de village. La première chose que Franziska demande à Franz c’est s’il est bon catholique. Pieuse et joyeuse, elle s’est posée la question de la vie religieuse pour finalement s’engager dans le mariage avec Franz le 9 avril 1936, un jeudi saint, à 6h du matin. L’heure inhabituelle leur permet de prendre le train pour Rome où ils font leur voyage de noce. Voyage extraordinaire puisqu’il coûte 7 fois le salaire de Franziska. Nous parlions du tempérament de Franz. Les voilà qui se retrouvent, dans un car, à 2 places éloignées. Furieux, Franz prévient le chauffeur que, en l’absence d’une solution immédiate, « il lui fera gouter les poing d’un paysan de Sankt Radegund ». Le problème est aussitôt résolu.

De ce voyage, Franz en tirera un grand amour du pape et de l’Eglise, une fidélité profonde : « l’Eglise est un organisme vivant, le corps tire sa force vitale de la tête grâce à l’amour qui unit ses membres ». Plus tard au milieu de tant et tant de renoncement de prêtres et d’évêque autrichiens vis-à-vis du national-socialisme, son amour de l’Eglise restera le même, même si l’amertume est présente aussi. Il sera profondément marqué par le père Franz Reinisch qui refusera de prêter serment à Hitler. Ce sera pour lui une grande consolation.

Il tire aussi de cette expérience, une certitude : tous les chrétiens sont appelés à la sainteté. Ce qui n’est pas évident pour l’époque.

« Il n’y a jamais eu de siècle sans guerres, mais il y a toujours eu des hommes qui ont su garder la paix en eux malgré tout, et qui ont accepté toutes sortes de sacrifices pour aider les autres à atteindre cette même sérénité intérieure : ce sont nos saints, qui étaient heureux même si parfois Dieu leur envoyait de grandes souffrances ».

Ainsi pouvons nous résumer dans les grandes lignes la vie de Franz Jägerstätter jusqu’à son mariage.