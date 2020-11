Franz Jägerstätter - Discernement et contestations diverses- 6/10

Franz Jägerstätter a été béatifié à la cathédrale de Linz le 26 octobre 2007 par le pape Benoit XVI. Né en 1907, il refusera de préter serment à Hitler, manifestera son opposition au nazisme. Soutenu par l'amour de sa femme et ses enfants, par son discernement et sa foi, il sera guillotiné le 9 aout 1943. Il sera porté à la connaissance du grand public par le film "une vie cachée" de Terrence Malick. Son parcours nous montre concrètement jusqu'où va l'objection de conscience.

Extrait : « Le Christ nous demande à nous aussi de professer publiquement notre foi, de la même manière que le Führer Adolf Hitler l’exige de ses concitoyens.

Extrait : Le Christ est ressuscité, Alléluia… même si nous avons à nous affronter des temps difficiles, nous devons et nous pouvons pourtant nous associer à la joie de l’Eglise. Qu’y a-t-il en effet de plus joyeux que la Résurrection du Christ et sa sortie du tombeau, vainqueur de la mort et de l’enfer ? Pour nous chrétiens, que peut-il y avoir de plus consolant que de ne plus avoir à redouter la mort ? C’est vraiment la victoire finale, la seule, et elle a déjà été remportée ».

Extrait : « seulement dans la mesure où il ne nous ordonnent rien de mal, car nous devons encore plus obéissance à Dieu qu’aux hommes ».

Extrait : « On cherche toujours à fléchir ma résolution par le fait que je suis marié et ai des enfants. Mais le fait d’avoir femme et enfants change-t-il une action mauvaise en une action bonne ? ou bien une action devient-elle bonne ou mauvaise simplement parce que des milliers de catholiques la font ? A quoi sert-il de demander à Dieu les sept dons de l’Esprit Saint, s’il faut de toute façon pratiquer l’obéissance aveugle ? A quoi sert-il à l’homme d’avoir reçu de Dieu l’intelligence et volonté libre, si, comme on le prétend, ce n’est pas à lui de discerner si cette guerre que l’Allemagne mène est juste ou injuste ».

Extrait : « C’est que la grâce ne leur a pas été donnée. Il ne m’appartient pas de juger les autres ».

Extrait : « C’est très triste d’entendre régulièrement des catholiques dire que cette guerre menée par l’Allemagne n’est peut-être pas si injuste que cela, puisqu’elle sert à anéantir le bolchevisme. Il est vrai que la plupart des soldats se sont maintenant enfoncés loin dans le pays bolchévique par excellence et veulent désarmer et neutraliser ceux qui se trouvent dans ce pays et qui y résistent. Et à présent une brève question : que combat-on dans ce pays ? Le bolchévisme ou le peuple russe ?

Extrait : « Il est clair que je ne peux rien changer au cours des choses, je veux être au moins le signe que tous ne se laissaient pas emporter par le courant . Aimons nos ennemis, bénissons ceux qui nous maudissent, prions pour ceux qui nous persécutent. Car l’amour triomphera et subsistera durant toute l’éternité. Heureux ceux qui vivent et meurent dans l’amour de Dieu ».