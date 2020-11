Franz Jägerstätter - Son opposition au nazisme… et au communisme - 5/10

Franz Jägerstätter a été béatifié à la cathédrale de Linz le 26 octobre 2007 par le pape Benoit XVI. Né en 1907, il refusera de préter serment à Hitler, manifestera son opposition au nazisme. Soutenu par l'amour de sa femme et ses enfants, par son discernement et sa foi, il sera guillotiné le 9 aout 1943. Il sera porté à la connaissance du grand public par le film "une vie cachée" de Terrence Malick. Son parcours nous montre concrètement jusqu'où va l'objection de conscience.

extrait : « J’ai reçu la grâce de reconnaître l’impossibilité de concilier Hitler et le Christ et c’est pourquoi je dois suivre ma conscience ».

Extrait : Les chrétiens sont rois-prêtres, car ils sont appelés à la souveraineté céleste. Prêtres car consacrés par Dieu pour apporter les offrandes sacrées de la prière, de l’humilité et plus généralement des bonnes œuvres. Tout chrétien reçoit par le sacrement de la confirmation celui du « sacerdoce laïque » pour collaborer avec le clergé à la construction du royaume de Dieu.

extrait : Ces autorités civiles et spirituelles ont-elles vraiment devant Dieu une responsabilité aussi grande que nous le croyons ? Et nous-mêmes, sommes-nous non coupables comme on nous le dit et comme vraisemblablement nous l’imaginons souvent ? Dieu nous jugera davantage pour notre capacité de discernement que pour le rôle qui aura été le nôtre.

