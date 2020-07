Frédéric D'Agay, " Le voyage en Provence, de Pétrarque à Giono"

La Provence jouit d’un rayonnement particulier, lié au charme de ses paysages comme à l’attrait exercé par un certain mode de vie, fait de plaisirs et de légèreté. Frédéric d’Agay, qui connaît intimement l’âme et l’histoire provençales, en révèle dans cet ouvrage toute l’originalité à travers un périple littéraire personnel dans le sillage des plus grands écrivains français et étrangers.