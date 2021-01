Frédéric MARAIS

Une auteure. Lisa Voisard nous présente son livre Ornithorama, destiné aux enfants mais aussi aux adultes qui souhaitent se rapprocher de la nature et commencer à apprendre à observer les oiseaux. Le livre regroupe une trentaine de portraits d’oiseaux d’Europe, des histoires fascinantes, des astuces d’observation et quelques secrets sur la migration. Le tout dans un ton décalé et évidemment très coloré.