Frédéric Rimbaud, la part sombre d'Arthur

Qui n'a pas appris quelques vers de "Ma Bohème" ou de "Voyelles" ? Arthur Rimbaud (1854-1891) est l'un des poètes français les plus célèbres au monde. Alors qu'une pétition en faveur de son entrée au Panthéon (avec Verlaine) fait polémique, David Le Bailly publie "L'autre Rimbaud" (éd. L'Iconoclaste). Une véritable enquête sur Frédéric Rimbaud, le frère du poète, et aussi sa "part d'ombre".

QUI ÉTAIT FRÉDÉRIC RIMBAUD, le frère oublié d'arthur ?

C'est en écoutant Pierre Michon, auteur de "Rimbaud le fils" (1991), évoquer Frédéric Rimbaud, que David Le Bailly a voulu en savoir plus. Pourquoi donc, entre les deux frères, une telle "inégalité de destins" ? "Vous avez d'un côté Arthur Rimbaud, une figure du génie universel qui a voyagé dans le monde entier, et de l'autre ce type, qui avait l'air un peu idiot visiblement d'après ce que je comprenais, et puis qui est resté toute sa vie conducteur d'omnibus dans un petit bourg des Ardennes."

"On croyait tout savoir du plus célèbre des poètes. Il restait une part d'ombre", lit-on en quatrième de couverture de "L'autre Rimbaud". Cette part d'ombre c'est Frédéric. Qui était ce frère "oublié par la plupart des biographes" ? Pourquoi toute la famille, puis les historiens, ont-ils effacés presque toutes les traces de lui ? C'est ce mystère qu'a voulu percer David Le Bailly. Mais à travers son enquête ce n'est pas seulement la vie du frère que l'on découvre, c'est aussi un autre visage d'Arthur Rimbaud.

la face cachée d'Arthur Rimbaud

La correspondance d'Arthur Rimbaud nous fait découvrir une autre facette du poète : celle de "l'homme intégré dans une famille". Elle révèle un personnage "pas forcément très sympathique", même si Rimbaud a "toujours été quelqu'un de très particulier". On y lit "un homme plaintif, mécontent, toujours à critiquer les uns et les autres". Et qui n'aspire qu'à une chose : gagner de l'argent pour rentrer vivre en bourgeois dans sa ville natale. "C'est son idéal de vie, souligne David Le Bailly, élever un enfant selon les canons de la bourgeoisie." Lui dont on a fait une "figure totalement romantique" !

Jusqu'à leurs 15 / 16 ans, les deux frères, qui n'ont qu'un an d'écart, ont été très proches. Et puis, "tout d'un coup ils se sont vraiment éloignés... en partie à cause de la mère", Vitalie Rimbaud, dont la vie et le tempérament bien trempé ont fasciné de nombreux artistes. Quand Frédéric a voulu se marier et épouser une femme plus pauvre, fille de paysans, cela a tout de même donné lieu à une bataille juridique, deux ans de procédure - "il existe une affaire Rimbaud contre Rimbaud" à la cour d'appel de Nancy - qui a divisé la famille, et surtout isolé Frédéric des siens.