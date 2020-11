Frère Henri-Dominique Lacordaire - lettres à un jeune chrétien - 5/5

5. LETTRES À UN JEUNE CHRÉTIEN

Henri Dominique Lacordaire était un éducateur chrétien. C’est peut-être le véritable fil rouge qui permet de comprendre toute sa vie : des conférences au collège Stanislas jusqu’à sa retraite au collège de Sorrèze. Éducateur au sens propre, celui qui conduit un jeune homme à devenir pleinement un homme, à sortir à la rencontre du monde. Dans ses lettres à un jeune chrétien, c’est ainsi une âme de grand frère qui se révèle pour allumer le feu éternel dans l’âme de la jeunesse.

Mon ami,

Ne vous faites pas de Jésus-Christ notre maître, une exception au cours général des choses ; de l'Eglise une petite société perdue au milieu des âges et des nations ; de la foi une lampe obscure luisant en quelques âmes privilégiées ; de la vie chrétienne, enfin, une existence qui n'a de rapport qu'à elle-même, et qui proteste contre tout. Non c'est là le thème de nos ennemis, ce n'est pas le nôtre.

Vous ne séparerez pas l'Eglise des Écritures, pas plus que vous ne la séparerez de Jésus-Christ ; vous ne ferez pas un divorce entre ces trois et indivisibles objets de votre affection.

Si les Ecritures vont ont conduits à Jésus-Christ, et Jésus-Christ à l'Eglise, l'Eglise à son tour vous donnera la force de suivre Jésus-Christ, et la grâce de ne pas errer dans les Ecritures au gré d'une interprétation sans règle. C'est là le triple nœud de la vérité parmi nous : qui brise l'un, brise les autres, et il ne lui reste bientôt dans les mains que la poussière de ce monde. Quand les protestants rejetèrent l'Eglise, je veux dire l'Eglise véritable, celle qui remontait à son auteur par la tradition de l'épiscopat et de la primauté romaine, ils crurent qu'ils se tiendraient fermement à la personne du Christ sur le fondement de la Parole de Dieu. Mais la négation de la divinité de l'Eglise les amena bientôt à la négation de la divinité de Jésus-Christ, et celle-ci à la négation de la divinité des Ecritures. Qui rompt le faisceau par un point le détruit tôt ou tard.

Détruisez l'intime accord de la raison et de la foi dans les profondeurs de l'intelligence ; poussez du pied, comme de vains songes, les pèlerinages de l'âme au pays de Dieu : faites cela, et étonnez vous que la vue baisse, que l'éternité s'efface devant le temps, l'infini devant la matière ; que l'instinct prenne le pas sur la raison, et que l'homme, débarrassé de ses ancres et de ses mâts, devienne une feuille emportée par les flots. On ne tombe pas sans déchoir.

Jamais vous ne croirez assez pour vous, si vous ne croyez pas pour les autres. Ne dites pas : je veux me sauver, dites-vous : je veux sauver le monde. C'est là le seul horizon digne d'un chrétien, parce que c'est l'horizon de la charité. Rappelez-vous : il n’y a pas deux amours, mon ami ; l’amour du ciel et de la terre sont le même, excepté que l’amour du ciel est infini. Quand vous voulez connaître ce que Dieu sent, écoutez le battement de votre cœur et ajoutez-y seulement l’infini.