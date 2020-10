Frère Rémy Valléjo : Conseils aux novices de Maître Ekhart 4/5

La véritable pénitence et la meilleure de toutes, qui permet de progresser vigoureusement et au plus haut point, consiste à se détourner totalement et parfaitement de tout ce qui n’est pas vraiment Dieu et de caractère divin, en soi-même et dans toutes les créatures, et à se tourner de façon parfaite et totale vers son Dieu bien-aimé, dans un amour inébranlable, dans une grande piété et un grand désir de lui. Telle est la vraie pénitence ; elle a pour cause particulière et très parfaite la précieuse Passion et le « détachement » de Notre Seigneur Jésus-Christ. Cette pénitence est un esprit qui se détache de toutes choses pour s’élever vers Dieu. Accomplis de grand cœur les œuvres en quoi et par quoi tu pourras y mieux parvenir. Si, au contraire, quelque œuvre extérieure crée pour toi un obstacle, jeûner, veiller, lire ou quoi que ce soit, abandonne-le franchement et sans aucune crainte de négliger ainsi une œuvre de pénitence. Car Dieu ne tient pas compte des œuvres en soi, mais uniquement de l’amour, de la dévotion et de l’état d’esprit qui les inspire.

MAÎTRE ECKHART, Entretiens spirituels, 16

Ce texte peut nous désarconner mais nous invite à vivre le détachement, maitre mot de la doctrine spirituelle de Maitre Eckhart. Nous sommes invités à nous détacher pour accueillir un Dieu tel qu'il est, qui est Amour et qui nous demande d'être Amour.