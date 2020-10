Frère Rémy Valléjo : Entretiens spirituels de Maître Ekhart 2/5

Les gens disent : « Ah, Seigneur, je voudrais bien être en aussi bon termes avec Dieu et avoir autant de dévotion et de paix avec Dieu que l’ont d’autres gens, et je voudrais qu’il en fût ainsi pour moi ou que j’eusse le désir d’être pauvre », ou bien « Je ne serai jamais content, que je ne sois ici ou là et fasse ceci ou cela : je dois vivre à l’étranger ou dans un monastère ou dans un cloître ». En vérité, en tout cela tu es toi-même, et rien d’autre avec cela : c’est de la plus pure volonté propre.

Même si tu ne le sais pas, ou que tu n’en aies pas l’idée, jamais ne surgit en toi une insatisfaction qui ne vienne du vouloir propre, qu’on le remarque ou non. Ce que nous avons en tête, qu’il faut fuir telle chose et chercher telle autre - tels lieux, telles gens, telle manière de vivre, ou telle foule, ou telle œuvre -, la faute n’en est pas à ce que la manière de vivre ou les choses t’entravent, c’est toi qui t’entraves toi-même dans les choses, car ton comportement est aberrant.

C’est pourquoi commence par toi-même, et quitte-toi. En vérité, si tu ne te quittes pas d’abord, en quelque lieu que tu veuilles fuir, tu trouveras obstacle et discorde, où jamais que ce soit. Les gens qui cherchent la paix dans les choses extérieures - que ce soit dans les lieux, ou des manières de vivre, ou encore auprès des gens, ou dans des œuvres, ou à l’étranger ou dans la pauvreté ou l’abaissement - si grande que soit la chose ou quoi qu’elle soit, tout cela n’est pourtant rien et ne donne pas la paix.

Ils cherchent tout cela indûment, ceux qui cherchent ainsi. Plus ils vont au loin, moins ils trouvent et ils cherchent. Ils vont comme quelqu’un qui s’est trompé de chemin : plus loin il va, plus il s’égare. Considère : que doit-il donc faire ? Il doit d’abord se quitter lui-même, alors il aura tout quitté. En vérité, si un homme renonçait à un royaume ou à toute la terre, mais continuait à se posséder, il n’aurait rien quitté. Oui, et si un homme se quitte lui-même, tout ce qu’il peut posséder alors, que ce soit un royaume ou de l’honneur ou quoi qu’on veuille, il a tout quitté.

MAÎTRE ECKHART, Les entretiens spirituels, chapitre 3

On n'a rien quitté si on ne s'est pas quitté soi-meme, à l'instar d'Abraham. Maitre Eckhart nous invite à vivre ce chemin dans le quotidien le plus ordinaire sans chercher à faire de grandes choses. Il convient pour nous d'être là où nous sommes ici et maintenant, détournés de nous même pour accueillir Dieu dans notre vie tel qu'il est, indépendemment de tout ce que nous chercherions à faire selon les oeuvres ou nos désirs.