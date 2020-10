Frère Rémy Valléjo : Extraits des serments de Maître Ekhart 5/5

J’ai dit parfois et je le dis encore : tout ce que le Seigneur fit jamais, il le fit uniquement pour que Dieu soit avec nous et que nous devenions un avec lui.

MAÎTRE ECKHART, Sermon allemand n° 78 / 71

L’œil dans lequel je vois Dieu est le même œil dans lequel Dieu me voit. Mon œil et l’œil de Dieu sont un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance, un seul et même amour.

MAÎTRE ECKHART, Sermon allemand 12 / 90

il nous invite à vovre le jour de la résurrection dans notre quotidien, ici et maintenant en participant de ce regard créateur de Dieu et de le dispenser autour de nous.