Frère Rémy Valléjo : Une légende de Maître Ekhart 3/5

Légende de Maitre Eckhart diffusée par ses disciples :

Une jeune fille vint à un couvent de Prêcheurs et demanda Maître Eckhart. Le portier dit : « De la part de qui dois-je lui dire? » - Elle dit: «Je ne sais pas. » - il dit: « Comment ne savez-vous pas ce que vous êtes? » - Elle dit : « Parce que je De suis pas une jeune fille ni une femme ni un homme ni une femme mariée ni une veuve ni une demoiselle ni un seigneur ni une servante ni un valet. » Le portier alla auprès de Maître Eckhart: « Sortez pour voir la créature la plus étrange qui m’ait jamais parlé, et laissez-moi vous accompagner, montrez votre visage et dites: Qui me demande? » Ainsi fit-il. Elle lui parla comme elle avait parlé au portier. Il lui dit: « Chère enfant, ton discours est véritable et alerte: explique-moi comment tu l’entends. » Elle dit : « Si j’étais une jeune fille, je serais dans mon innocence première; - mais si j’étais une femme, alors j’enfanterais sans cesse le Verbe éternel en mon âme ; et si j’étais un homme, je résisterais avec force contre tous les péchés ;et si j’étais une femme mariée, je serais fidèle à mon cher et unique époux; et si j’étais une veuve, je me languirais constamment de mon unique amour; et si j’étais une demoiselle, j’accomplirais un service noble; et si j’étais une servante, je me soumettrais humblement à Dieu et à toutes les créatures; et si j’étais un valet, je ferais des travaux de force et je servirais mon Seigneur de toute ma volonté et sans discussion. De tout cela je ne suis rien, mais suis une chose comme une autre et m’en vais ainsi. » Le maître revint et dit à ses disciples: « J’ai entendu parler être humain le plus pur, tel que je pense n’en avoir jamais trouvé.»

le frère Rémy explique cette légende par laquelle Maitre Eckhart nous invite à nous présenter devant Dieu tel que l'on est. Il ne s'agit pas de paraître, mais d'être. Il nous invite à la simplicité à devenir tel quel'on est, selon le désitr de Dieu qui accueille tous ses enfants