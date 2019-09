Friendly team et le trek "Elles marchent" - Famili'Bulle : un an après

Première partie :



Mathilde Laboisne et Vanessa Thuillier nous éclairent sur le défi qu’elles se sont lancées. Avec deux autres amies, elles partiront dans quelques mois, dans le Sahara marocain, pour vivre et partager un trek dans un esprit de solidarité.

Elles préparent cette aventure et se sont constituées en association sous le nom « Friendly team ».





Deuxième partie :



Le 12 septembre 2018, une nouvelle structure naissait en Charente : Famili’Bulle. Cette maison des parents a ouvert ses portes à Angoulême, Place du Champ de Mars, avec la vocation de devenir un lieu ressources grâce à des permanences, des ateliers, des conférences… entre écoute et dialogue. Mercredi prochain, Famili’Bulle fêtera sa première année d’existence avec une après-midi anniversaire sur le thème « le jeu dans tous ses états ».

Yolanda Wete, conseillère parentalité à la CAF, Caisse d’allocations familiales, et Morgane André, responsable de l’Action sociale à la CAF sont nos invitées.