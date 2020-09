Gabrille Bossis - Ose croire avec Saint Paul que tes épreuves sont sur mesure 2/5

Le père Descouvemont nous fait découvrir l'œuvre mystique "lui et moi" de Gabrielle Bossis, qui consigne les entretiens qu'elle a eu avec le Christ, de 1936 à 1950 dans le fond de son coeur. Ces messages aident ceux qui les lisent à mieux vivre une grande intimité avec Jésus, quelque soit sa vocation.

message en 1943 :

Ma Fille, est-ce que tu ne comprends pas que les peines que Je t’envoie sont sur mesures ? Des faveurs qui te lient à ton Bien- Aimé. Remercie-Moi d’une petite épreuve comme d’une fleur que ton Fiancé dépose sur ton coeur avec une nouvelle tendresse [...] Oh! ne crains pas les épreuves : elle te font monter et Moi, Je t’attends au tournant : Comment va-t-elle franchir l’obstacle ? Demandera-t-elle Mon secours ? Dans un tendre élan filal, Me donnera-t-elle enfin, toute sa confiance? Oh! la paix d’une âme toute remise en Moi !