Gaël Faye, rappeur d'espoir

Petit pays remporte le prix goncourt des lycéens 2016 : Gabriel Faye a une dizaine d'années au début de l'année 1993 et vit une enfance heureuse dans le confortable quartier de Kinanira à Bujumbura au Burundi avec son père, entrepreneur expatrié français et sa mère, d'origine rwandaise ainsi que sa petite sœur Ana. Il mange des mangues et fait les quatre cents coups. Mais son bonheur va être menacé par la réalité géopolitique du Burundi : après la séparation de ses parents, il assiste à la dégradation de la situation géopolitique de la région avec la guerre civile burundaise suivie du génocide des Tutsis au Rwanda.



«Au temps d’avant, avant tout ça, avant ce que je vais raconter et le reste, c’était le bonheur, la vie sans se l’expliquer. Si l’on me demandait “Comment ça va ?” je répondais toujours “Ça va !”. Du tac au tac. Le bonheur, ça t’évite de réfléchir. C’est par la suite que je me suis mis à considérer la question» Gaël Faye



"Petit pays" fait partie de ces livres dont chacun a pu régulièrement apercevoir la couverture dans les transports en commun, tant le roman partiellement autobiographique de Gael Faye, sur son enfance pendant la guerre civile au Burundi, a été un best-seller. Le cinéma ait fini par s'en emparer et c'est à Eric Barbier, que le long métrage est revenu, après son adpatation de La promesse de l'aube.

